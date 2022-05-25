Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde piknik ve mesire alanlarında temizlik yapıldı.

Kırklareli'nde piknik ve mesire alanlarında temizlik yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, park bahçeler birimi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Walldorf ve Karahıdır korusunda temizlik ve bakım çalışması yaptığı belirtildi.

Piknik ve mesire alanlarındaki çöpler toplanarak, otların biçildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerin vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiği bildirildi.

Ormanların oksijen kaynağı olduğu aktarılan açıklamada, doğayı herkesin temiz tutarak koruması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Su kuyu Su açıldı

Vize Belediyesince iki yeni su kuyusu açıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Mehmet Akif Mahallesi Asmakayalar mevkisinde iki yeni su kuyusunun açıldığını belirtti.

Yaz aylarında ilçede su sıkıntısı yaşandığını ifade eden Özalp, yeni kuyular ile su sorununun giderileceğini söyledi.

Özalp, kuyuların kısa süre içinde faaliyete alınacağını kaydetti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli, piknik, Özalp, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title