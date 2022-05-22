Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Pınarhisar'da düğün salonu törenle açıldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, törende, açık ve kapalı alana sahip düğün salonunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçenin bu alandaki büyük bir ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Talay, inşaatından peyzajına kadar çok güzel bir mekana sahip olduklarını kaydetti.

Tesisin 685 metrekare çim, 113 metrekare dans pistine sahip olduğunu aktaran Talay, ayrıca tesiste 260 kişilik oturum alanı, 5 dükkanın yer aldığını belirtti.

Talay, şık ve modern görünümüyle, düğün, nişan, tiyatro, söyleşi, ve toplandı gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak tesisin inşaatında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende, konuşmaların ardından salonun açılışı gerçekleştirildi.

Vize ilçesinde bilim şenliği yapılacak

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, bilim, kültür ve sanat projelerinin sergileneceği bilim şenliğinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Şenliğin Vize Kaymakamlığı işbirliğinde yapılacağını ifade eden Akdemir, şenlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladıkları eserlerin sergileneceğini kaydetti.

Şenliğin 8 Haziran'da tören alanında yapılacağını aktaran Akdemir, herkesi şenliğe davet etti.