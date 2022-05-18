Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Nihat Evren - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor.

Demirköy Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor.

Belediye Başkanı Tahir Işık, belediyenin hizmet kalitesini arttırmak için araç filosuna iş makinesi eklediklerini söyledi.

Yeni kepçe ile daha hızlı hizmet etmeye gayret göstereceklerini ifade eden Işık, daha güzel ve modern bir belde için çalıştıklarını belirtti.

Düğün salonu inşaatı tamamlandı

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, düğün salonu inşaatının tamamlandığını bildirdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yazlık düğün salonu kazandırdıklarını söyledi.

Peyzaj çalışmalarının iki gün içinde sona ereceğini anlatan Talay, düğün salonunun ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

AA / Nihat Evren - Güncel

Tragger, Düğün, Güncel, Haberler

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