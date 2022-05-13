Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca ortaokul öğrencilerine meslek tanıtımı yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığınca ortaokul öğrencilerine meslek tanıtımı yapıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Jandarma teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Engelliler Haftası

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Engelsiz Hayat Eğitim Kültür Spor Kulübü ve Derneği'ni ziyaret etti.

Yığman, dernek binasını gezerek, engellilerle sohbet etti.

Dernek Başkanı Nihal Bircan'dan kulüp faaliyetleri hakkında bilgi alan Yığman, Engelliler Haftası'nı kutladı.

CHP Milletvekili Gündoğdu'dan köy ziyaretleri

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Babaeski ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Gündoğdu, Osmaniye, Sofuhalil, Müsellim, Kumrular ve Çavuşköy köylerini ziyaret edip, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların sorunlarına ses olabilmek için sık sık köy ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Gündoğdu, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Engelliler Haftası, Kırklareli, Gündoğdu, Jandarma, Güncel, Haberler

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