KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde yapılan Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde güreş ağası ihalesini kazanan iş adamı Ünal Göcen, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen makamında ziyaret etti.

Çölgeçen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek Göcen'e yağlı güreşlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Güreşlerin büyük bir heyecan ve coşku ile gerçekleştirildiğini ifade eden Çölgeçen, Büyükmandıra er meydanının güzel müsabakalara sahne olduğunu belirtti.

Göcen de Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'ni yaşatmak için maddi manevi olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Çölgeçen, daha sonra Göcen'e 'Büyükmandıra Güreş Ağası' yazılı özel plaka hediye etti.

Başkan Talay, yatırımları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede devam eden yatırımları inceledi.

Talay, inşaatı devam eden düğün salonu ile yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaş odaklı hizmetler yürüttüklerini ifade eden Talay, teknik ekip ve saha şefleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Yapılan yatırımlarla Pınarhisar'ın büyük oranda sorunlarının ortadan kaldırılacağını aktaran Talay, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Yeni ve Yıldırım mahallelerine 15 Mayıs Pazar günü bir süre enerji verilmeyeceği bildirildi.

Söz konusu kesintiler, 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

"Galaksi taksi" tiyatro oyunu sahnelenecek

Pınarhisar'da "Galaksi taksi" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin çeşitli aktiviteler ile sürdürüldüğü belirtildi.

Kırklareli Üniversitesi tiyatro kulübü öğrencilerinin oynayacağı oyun, 14 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek.