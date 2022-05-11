KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde faaliyet gösteren marketler denetlendi.

Demirköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimde fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını, hijyen kuralları ile tüketim tarihlerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Hemşirelik Günü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Hemşirelik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, hemşireliğin özünde insan sevgisi olan çok özel ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Hemşirelerin toplum sağlığı için fedakarca görev yaptıklarını bildiren Ilık, şunları kaydetti:

"Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. İnsan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanılarak büyük bir sabır ve sevgiyle yapılan nadir mesleklerdendir. İyileştirici hizmetlere ihtiyaç duyan ve insanlar arasında ayrım yapmadan görevini fedakarca yerine getiren hemşirelerimiz bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık hallerinde iyileştirilmesi adına hizmet veren sağlığın en önemli öğeleridir."