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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Engelliler Haftası dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Engelliler Haftası dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında kabul etti.

Engelliler Haftası'nı kutlayan Bilgin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelliler ile sohbet etti.

Toplumsal duyarlılığın arttırılması konusunda destek ve katkısı bulunan tüm kamu kurum, kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Bilgin, "Engelli olmak kişinin tercihi değildir. Her birey bir engelli adayıdır." dedi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, şehit er Ali Kandemir'in eşi Selime Kandemir ve kızı Yadigar Tekin ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, şehit annesinin isteklerini dinledi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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