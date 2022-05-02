KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir parkta düzenlenen törende Kaymakam Yaşar Şimşek, Belediye Başkanı Recep Gün, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaymakam Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın kutlu olmasını temenni etti.

Bayramların kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı günlerden olduğunu ifade eden Şimşek, bayramların İslam aleminde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş Mahallesi'ne 6 Mayıs Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 08.30-12.00 saatlerinde uygulanacak.