KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Malatyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Vali Bilgin, Dernek Başkanı Serkan Karakaya'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra dernek üyeleri ile sohbet eden Bilgin, dernek yöneticilerinin isteklerini dinledi.

Bu tür derneklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu ifade eden Bilgin, "Allah birliğimizi daim eylesin" dedi.

Ziyaretin sonunda Bilgin ile Aslancı dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Arzum Işıtan ile Kırklareli Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Evren Çağlarer'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin Işıtan ve Çağlarer'le bir süre sohbet etti.

Vali Bilgin, Pamukkale Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Remem Projesinin Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Uluslararası Toplantısı ile hakkında bilgi aldı.