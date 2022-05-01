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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla denetim yapıldı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize'de Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla denetim yapıldı.

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer denetimde, sürücülere "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürleri dağıtarak, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Her yıl bayram süresince trafikte yoğunluk yaşandığını aktaran Tuncer, trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Ramazan Bayramı'na doğru

Kırklareli Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretleri içinde otobüs seferi düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların bayramın ilk günü kabir ziyaretlerini daha yoğun gerçekleştirdiği bildirildi.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri yapılacağı aktarılan açıklamada, otobüslerin bayram namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edeceği kaydedildi.

Caz konseri verildi

Kırklareli Belediyesince caz konseri düzenlendi.

Yayla Meydanında Kırklareli Caz Beşlisi grubunun sahne aldığı konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkan Vekili Can Yazıcı ile Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı'nın da katıldığı konserde, grup ritim performansı da sergiledi

Konserin ardından Belediye Başkan Vekili Yazıcı, grup üyelerine çiçek takdim etti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Ramazan Bayramı, Kırklareli, Bayram, Vize, Güncel, Haberler

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