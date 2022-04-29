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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eski hükümet konağı evrak deposunda incelemede bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eski hükümet konağı evrak deposunda incelemede bulundu.

Vali Bilgin, tarihi binayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi yapının restore edilerek yeniden hizmete kazandırılması için çalışmalar yapılacağını ifade eden Bilgin, kentteki tarihi yapılara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğüne tayin olan, DSİ 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Kırklareli'nde DSİ 112 Şube Müdürü olarak yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Kıvrak'a teşekkür belgesi verdi.

Kıvrak da desteklerinden dolayı Vali Bilgin'e teşekkür etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Osman Bilgin, Kırklareli, Hükümet, Güncel, Haberler

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