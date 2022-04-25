KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ramazan eğlenceleri devam ediy???????or

Belediyeden yapılan açıklamada, Kocahıdır Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliklerin Karagöz Hacivat gösterisi ile başladığı belirtildi.

Aşuk ile Maşuk'un danslı atışması ile devam eden etkinliklerde sihirbaz şovları, robot gösterisinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Çocuk oyun parkları yenileniyor

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde çocuk oyun parkları yenileniyor.

Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için beldenin dört bir yanına oyun parkları kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında 29 oyun parkı yapımı için çalışmaların devam ettiğini bildiren Işık, çocukların bu yaz parklarda eğleneceklerini aktardı.

"Eski Köye Yeni Ramazan" oyunu sahnelendi

Kırklareli Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında "Eski Köye Yeni Ramazan" isimli oyun sahnelendi.

Pınar Mahallesi'nde Sinan Bengier, Ahmet Çevik, Uhde Seçil ve Serhan Atak'ın sahne aldığı oyunu Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ile çok sayıda vatandaş izledi.

Programın sonunda Kesimoğlu, oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.