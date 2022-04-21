LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, üniversite öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Yüce, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mehmet Eşref Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle iftar yaptı.

Yüce, iftarın ardından öğrencilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Programa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpaslan Akçakavak ve Ensar Vakfı Lüleburgaz Şube Başkanı Eyyup Sabri Erdem de katıldı.

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığından iftar

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftara MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, eşi Ebru Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler, İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İftar yemeğinin ardından Kayalı tarafından Sarıbaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi hediyesi edildi.