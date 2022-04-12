KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince "Gönül Soframız" etkinlikleri kapsamında sokak iftarları sürüyor.

Çayırdere köyünde gerçekleştirilen iftar programında Belediye Başkanı İhsan Talay, vatandaşlarla bir araya geldi.

Talay, konuşmasında, iftar sofralarının ramazan ayının bereketini arttırdığını söyledi.

Manevi duyguların daha fazla yaşandığını ifade eden Talay, iftarlarda herkesin aynı sofra etrafında toplandığını belirtti.

Talay, "Sokak iftarına katılan herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz ile gönül soframızın bereketini paylaştık." dedi.

Sahipsiz hayvanlara mama desteği

Kırklareli Belediyesince sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlandı.

Belediye ekipleri, kentin belirli alanındaki beslenme odaklarına mama bırakıp, su kaplarını doldurdu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Kesimoğlu, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini ifade eden Kesimoğlu, "Ayrıca veteriner personelimiz tedavi veya farklı bir bakıma ihtiyaç ihtimaline karşı, sahada yerinde kontrol de yaparak can dostlarımızla yakından ilgileniyor." dedi.