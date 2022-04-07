VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ender Yapar, görevine başladı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Yapar'a, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapar'a görevinde başarılar dileyen Gün, eğitim alandaki çalışmaları her zaman desteklediklerini belirtti.

Yapar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Öğrenci buluşmaları" etkinliği

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğrenci buluşmaları" etkinliği yürütülüyor.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, etkinlik kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

Öğrencilerin okulları hakkında istek ve sıkıntılarını dinleyen Akdemir, öğrencilere gelecekleri ve seçmek istedikleri meslekler hakkında da bilgi veriyor.

Sokak iftarı yapıldı

Pınarhisar Belediyesince "Gönül Soframız" etkinlikleri kapsamında sokak iftarı yapıldı.

Dere Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında Belediye Başkanı İhsan Talay, vatandaşlarla bir araya geldi.

Talay, konuşmasında, toplu iftar sofralarının ramazan ayının bereketini arttırdığına inandıklarını belirtti.

Herkesin aynı sofra etrafında toplandığını ifade eden Talay, manevi duyguların daha fazla yaşandığını söyledi.

Talay, sokak iftarına katılan herkese teşekkür etti.

Öğretmenlere ilk yardım eğitimi

Pınarhisar'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde öğretmenlere herhangi bir kaza veya hastalanma sonucu hastaya nasıl ilk yardım yapılacağı, teorik ve pratik tekniklerle anlatıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Proje dolayısıyla birçok eğitim ve bilgilendirmelerin yapılacağını aktaran Aşçı, ilk yardım eğitimlerinin de projenin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin eğitimlere tabi tutulduğunu ifade eden Aşcı, eğitimlerde ilk yardımın temel bilgilerinden uygulama aşamasına kadar anlatıldığını kaydetti.