Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ile Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılay'ın her alanda önemli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Can ise kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, Can ve Göç ile bir süre sohbet etti.

Vali Bilgin, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bilgin'in İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin ve iş insanları ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Kırklareli ve İkitelli Organize Sanayi bölgeleri arasında yapılabilecek iş birliğinin değerlendirildiği bildirildi.

Muhtarlara teşekkür belgesi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Vali Bilgin, Babaeski ilçesinin Nadırlı Köyü Muhtarı İlhan Kantarcı, Çiğdemli Köyü Muhtarı Alaaddin Özgen ve Katrancı Köyü Muhtarı Mehmet Emin Günel'i makamında kabul etti.

Muhtarlar ile bir süre sohbet eden Bilgin, Kantarcı, Özgen ve Günel'e teşekkür belgesi verdi.