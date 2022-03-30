KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Vali Bilgin, makamında 6.WT Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda altın madalya kazanan Göktürk Turna, 7.WT Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda milli sporcu olmaya hak kazanan Irmak Karaca ile Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Spor Kulübü (LÜGEM) Kadın Hentbol Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Tüm sporcuları tebrik eden Bilgin, spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını kaydetti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İğneada Selman-ı Farisi Camii Mütevelli Heyeti'ni makamında kabul etti.

Vali Bilgin, mütevelli heyetinde yer alan İbrahim Çetin, Ahmet Çakır, Abdullah Cihangir, Ali Cihangir, Faruk Savur ve Süleyman Kandemir ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, mütevelli heyetinde görev yapanlara çalışmalarında başarılar diledi.

Ticari Hayatında Esnafın Rolü ve Önemi Toplantısı

Kırklareli'nde Ticari Hayatında Esnafın Rolü ve Önemi Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Bilgin başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kovid-19 sürecinde esnafa yönelik destekler ve çalışmalar değerlendirildi.

Vali Bilgin, esnafa yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.