Kırklareli Valisi Osman Bilgin, MHP heyetini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili Niyazi Paksoy, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Derya Bulut, Burhan Coşkun, Ali Uçak ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Kırklareli'nin gelişmesi için kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

STK temsilcilerine mevzuat eğitimi verildi

Kırklareli'nde Sivil Tolum Kuruluşları (STK) temsilcilerine yönelik mevzuat eğitimi verildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Eğitimde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce kamu mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Ardından Vali Bilgin, STK temsilcilerinin istek ve sorunlarını dinledi.