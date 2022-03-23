VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Özalp, beraberindeki mahalle muhtarlarıyla birlikte Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaret ettiği vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Yaşlılar Haftası'nın kutlu olmasını temenni eden Özalp, yaşlıların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirtti.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturduğunu dile getiren Özalp, gelenek ve görenekleri de gelecek kuşaklara aktardıklarını kaydetti.

Özalp, tecrübeleri ve birikimleriyle toplumda her zaman örnek olan yaşlılara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Lüleburgaz'da son 3 yılda yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yılda 51 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilendiğini belirtti.

İlçedeki altyapıdan kaynaklı sorunları ortadan kaldırdıklarını ifade eden Gerenli, tüm hatların yenilendiğini kaydetti.

Gerenli, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz görev başında olduklarını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ne 30 Mart Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-12.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istend.

"Budak Çal Tiyatro Şenliği" başladı

Lüleburgaz Belediyesince "Budak Çal Tiyatro Şenliği" başlatıldı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde "Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, oyunun ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerinin ilk oyun ile başladığını kaydetti.

Şenlik kapsamında 7 oyunun sahneleneceğini ifade eden Gerenli, şenliğin 1 Nisan tarihinde sona ereceğini bildirdi.