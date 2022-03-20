Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Fatih Caddesi ile Arnavutkuyu ve Dar sokakta devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Altıntaş, beldede doğal gaz, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalara ara vermeden devam ettiğini ifade eden Altıntaş, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca diğer yandan ekiplerin içme suyu deposu ve kuyularda yenileme ve izolasyon çalışmalarını da yürüttüğünü aktaran Altıntaş, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mücadele verdiklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 17 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kuzulu, Dereköy, Ahmetçe, Karakoç, Düzorman, Yürükbayırı, Demirci Halil, Armağan, Çağalayık, Geçitağzı, Koruköy, Kapaklı, Beypınar, Karadere, Çukurpınar, Şükrüpaşa ve Kula köylerine 22 Mart Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 10.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlarında kesinti gün ve saatlerinde tedbir almaları istendiği yer alıyor.