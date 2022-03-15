ÖZALP, VAN (AA) - Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, belediyeyi ziyaret etti.

Şimşek, ziyarette Belediye Başkanı Recep Gün'den ilçeye yapılan, devam eden ve yapımı planlanan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Önceki mevkidaşlarından devraldığı görevi ilçenin daha da gelişmesi için en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Şimşek, tüm kurumlarla işbirliği halinde olacaklarını kaydetti.

Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şimşek'e görevinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Talay, personelle bir araya geldi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, düzenlenen etkinlikte personelle bir araya geldi.

Ali Özer Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda personelin istek ve sıkıntılarını dinleyen Talay, belediye yatırımlarını görüştü.

Talay, konuşmasında, 3 yıldır ilçeye hizmet etmek için görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İlçede tüm ekiplerle belediyecilik adına birçok güzel hizmetlere imza attıklarını ifade eden Talay, "Pınarhisar için önemli olan, Pınarhisar için olması gereken birçok çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Gelişen, üreten ve yarışan bir Pınarhisar için durmadan, yorulmadan çalışan başkan yardımcılarımdan, belediye meclis üyelerime, birim müdürlerime, tüm mesai arkadaşlarıma kadar herkese teşekkür ediyorum. Birlikte daha çok iş başaracağız inşallah." diye konuştu.

Doğalgaz çalışmaları

Vize ilçesinde ikinci etap doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaların tamamlandığı bölgeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçede birinci ve ikinci etap tamamlanan mahallelerde vatandaşların abone olmaları durumunda doğalgaz kullanabileceğini ifade eden Özalp, ilçenin tamamına doğalgaz ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.