Kırklareli'nden Deprem Bölgesine Yardımlar Sürüyor

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor. Valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.