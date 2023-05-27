Kırklareli'nden Deprem Bölgesine Yardımlar Sürüyor
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Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor. Valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.
Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor.
Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, Demirköy ilçesinde hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.
Kamyon, kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.
Vali Birol Ekici, yardım kamyonunun Hatay'a uğurlandığını söyledi.
Yaraların birlik ve beraberlik içinde sarılacağını ifade eden Ekici, yardım kampanyasının sürdüğünü sözlerine ekledi.