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Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Güncel Haberler

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, deprem bölgesine yardımların kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Bölgeye en çok yardım eden kentler arasında Kırklareli'nin de yer aldığını ifade eden Ekici, yardım kampanyasının sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Kırklareli Güncel Haberler

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