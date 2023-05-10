Kırklareli'nden deprem bölgesine yardım Kırklareli'nden, asrın felaketi olarak da nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Kırklareli'nden deprem bölgesine yardım

KIRKLARELİ - Kırklareli'nden, asrın felaketi olarak da nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor. Kırklareli Valiliği koordinesinde afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverlerden toplanan nakdi yardımlar ile alınan gıda ürünleri, kamyon ile deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Hayırseverlere teşekkür eden Vali Birol Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içinde sarıldığını söyledi.