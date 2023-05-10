Kırklareli'nden deprem bölgesine kuru gıda ve bakliyat gönderildi

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, valilik önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, her hafta hayırseverlere destekleri ile deprem bölgesine gıda yardımı gönderdiklerini söyledi.

Yardım kampanyasının devam ettiğini ifade eden Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağına inandığını kaydetti.