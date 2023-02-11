Kırklareli'nden deprem bölgesine 2 ton sucuk gönderilecek Güncel Haberler Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde besiciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 2 ton sucuk gönderecek. Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde besiciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 2 ton sucuk gönderecek. Kızıkcıkdere Muhtarlığınca düzenlenen yardım kampanyasına besiciler, 40 küçük, 5 büyükbaş hayvan bağışında bulundu. Toplanan hayvanlar, belirlenen alanda okunan duaların ardından kesildi. Daha sonra parçalara ayrılan etler, köydeki et işleme tesislerine götürüldü. Gerekli işlemlerin ardından elde edilecek 2 ton sucuk, deprem bölgesine gönderilecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere, Kızılcıkdere Muhtarlığı ile vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Aksoy, bugünün birlik, beraberlik ve dayanışma günü olduğunu söyledi. Muhtar Mustafa Birkan Teke ise köy halkı olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Devletimize, milletimize sahip çıkmamız gerekiyor." dedi. ??????? Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kırklareli Güncel Haberler

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