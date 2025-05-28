Kırklareli'nden 3 Firma 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024' Listesine Girdi

Kırklareli'nden 3 Firma 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024' Listesine Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde faaliyet gösteren üç firma, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024' listesine girdi. KTSO Başkanı Soner Ilık, bu başarının kent adına gurur verici olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde faaliyet gösteren 3 firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde yer aldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, listede çimento, yem ve yağ sanayi alanında üretim yapan 3 firmanın bulunmasının kent adına gurur verici olduğunu belirtti.

Tüm yatırımcıları kente davet eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen bu sene 3 firmamız listeye girmeyi başardı. Böylesine önemli bir listede, İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 3 firmayla temsil ediliyor olmak şehrimiz adına sevindiricidir. Firmalarımızın gösterdiği üstün performans, Kırklareli ve Türkiye ekonomisinin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkı sunmaktadır. Firmalarımızı tebrik eder, başarılarının artarak devamını dilerim."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.