Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Nisan'da gerçekleşen kavgada S.Z. ve O.O'nun silahla yaralanması üzerine gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş, M.M. ve T.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler 2'si adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavgaya karışan şüphelilerin evlerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.