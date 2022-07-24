Kırklareli'ndeki orman yangınında zarar gören kaplumbağalar HAYDİ sayesinde hayata tutundu Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, orman yangınında zarar gören kaplumbağaları tedavi ettirdi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, orman yangınında zarar gören kaplumbağaları tedavi ettirdi. Yörükbayır köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yangında zarar gören hayvanların tespiti ve gerekli yardımın yapılabilmesi için yangın bölgesinde arama, kurtarma ve rehabilitasyon çalışmasında bulundu. Ekipler, bölgedeki incelemesinde, yangından kaçamayan ve susuz kalan kaplumbağaları gördü. Bölgeden alınıp tedavisi yapılan kaplumbağalar, tekrar doğal ortama bırakıldı. AA / Ufuk Ertop - Güncel Kırklareli Güncel Haberler

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