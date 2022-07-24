Kırklareli'ndeki orman yangınına 3 hava, 40 kara aracı ile 165 personel müdahale etti - Haberler

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Kırklareli'ndeki orman yangınına 3 hava, 40 kara aracı ile 165 personel müdahale etti

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'ndeki orman yangınına 3 hava, 40 kara aracı ile 165 personel müdahale etti

Kırklareli'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale söndürüldü.

Kırklareli'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale söndürüldü.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden ( Afad ) yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yörükbayır Mevkii yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına 3 hava, 40 kara aracı ile 165 personelle müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada yangının söndürüldüğü bilgisini aktaran Afad, bölgede olası yaralanma ve zehirlenmelere karşı da 2 ambulans ve 2 UMKE ekibinin de görev aldığını belirtti.

Ayrıca yangın bölgesinde 15 jandarma ekibinin güvenlik tedbirlerini yürüttüğünü kaydeden Afad, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kırklareli merkez ilçeye bağlı Yörükbayırı Köyü'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış olup kısa sürede büyüyen yangın Koruköy ile Yörükbayır Köyü arasında geniş bir alana yayılmıştır. Yangına hemen ekipler tarafından müdahale çalışmalarına başlanmıştır. AFAD ve Türk Kızılay 6'şar personeli ile bölgede görev almıştır.

Yangına Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA aracı, İl Özel İdaresi, Kırklareli Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Vize, Demirköy, Babaeski ilçeleri, Üsküp beldesi, Edirne, Tekirdağ ve Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünün arazöz, su tankeri, orman itfaiyesi ve itfaiye ekipleri ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen 3 hava aracı ile birlikte toplam 40 kara aracı, 3 hava aracı ve 165 personel ile yangına müdahale edilmiştir. Bölgede ayrıca elektrik havai hatlarında oluşabilecek sorunlara karşı da TREDAŞ sepet platformlu araç da hazır bekletilmiştir."

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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