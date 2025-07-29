Kırklareli'ndeki Müsellim Göleti Kuruyor, Balıklar Oksijensizlikten Öldü

Kırklareli'ndeki Müsellim Göleti Kuruyor, Balıklar Oksijensizlikten Öldü
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Müsellim Göleti, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesinin düşmesiyle balıklar oksijensizlikten öldü ve göletin çevresinde çatlaklar oluştu.

Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen Müsellim Göleti'ndeki balıklar öldü.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak Babaeski ilçesinin Müsellim köyündeki göletin su seviyesi düştü.

Göletin kuruma noktasına gelmesiyle oksijensiz kalan balıklar öldü.

Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan göletin suyunun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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