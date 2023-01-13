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Kırklareli'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Kırklareli'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin evinin önünde tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin evinin önünde tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 8 Ocak'ta Celaliye köyünde Muzaffer Kasap'ın (49) evinin önünde tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin 180 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlının kimliğini belirlediği kaydedildi.

Gözaltına alınan S.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili 10 Ocak'ta gözaltına alınan 3 şüpheliden Ş.F. cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından, H.F. ile T.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli JASAT Güncel Haberler

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