Kırklareli'nde Zirai Don Nedeniyle Çiftçilere 22,5 Milyon Lira Destek Ödemesi

Kırklareli'nde geçen bahar zirai dondan etkilenen 220 çiftçiye toplamda 22,5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürü, don olayının 8 bin dekar meyve ve ceviz bahçesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kırklareli'nde "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamında zirai dondan etkilenen 220 üreticiye 22,5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bahar aylarında Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Kırklareli'nde de zirai don yaşandığını söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak don, kuraklık ve sel afetlerinin çok fazla yaşanmaya başlandığını anımsatan Karaca, don olayından kentte 8 bin dekar meyve ve ceviz bahçesinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile TARSİM sigortası olmayan alanlarda da masrafların karşılanacağını ifade eden Karaca, "Bakanlığımızca üreticilerimizin yapmış olduğu masrafların zararları oranında ödenebilmesi için bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda da karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bizim ilimizde de yaklaşık 8 bin dekar alan dondan zarar görmüştü. Bunların çoğunluğu bağ ve ceviz alanları olmak üzere meyve bahçeleri. Burada 220 üreticimiz zarar gördü ve üreticilerimize de bu kapsamda 22,5 milyon lira bir ödeme yapacağız." diye konuştu.

TARSİM sigortasının çok önemli olduğunu anlatan Karaca, üreticilerin ürünleri için sigorta yaptırmaya özen göstermesini istedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
