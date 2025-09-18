Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kırklareli'nde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çağatay A. idaresindeki 34 FY 2867 plakalı kamyonet ile Atilla Y. yönetimindeki 22 BC 350 plakalı otomobil, Ürünlü köyü yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 22 BC 350 plakalı otomobil, Murat Ç. yönetimindeki 39 EZ 025 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Tolga G. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel