Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kırklareli'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti.
Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
B.B. yönetimindeki 39 BB 801 plakalı otomobil, S.E. idaresindeki 06 EAD 290 plakalı SUV tipi araç ve M.K. yönetimindeki 39 DH 500 plakalı otomobil, Erikler köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüleri ve otomobildeki yolcu M.K. yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü M.K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Yaralılardan sürücü M.K, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.