Kırklareli'nde zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Görevliler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket ve kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, ürün fiyatının son değişim tarihine ve önceki fiyat listelerine bakıldı.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı, denetimlerin süreceği belirtildi.