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Kırklareli'nde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

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Kırklareli'nde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Kırklareli'nde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Gar binası önünde yarbay Mevlüt Belyurt'un şefliğindeki konserde bando 30 Ağustos Zafer, Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.

Konsere katılan gaziler ve huzurevi sakinleri de zaman zaman türkülere eşlik etti.

Konseri bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla videoya çekti.

Gazi Erol Özsevimli, AA muhabirine, seslendirilen marşları dinlerken çok duygulandığını söyledi.

Ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesiyle bugünlere geldiğini belirten Özsevimli, bando ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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