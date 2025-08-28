Kırklareli'nde Zafer Bayramı Konseri Düzenlendi

Kırklareli'nde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

İstasyon Caddesi Sebahattin Ali Sokağı'nda Teğmen Hakan Kırca şefliğindeki konserde bando 30 Ağustos Zafer, Parla, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.

Konsere katılan gaziler ve huzurevi sakinleri de zaman zaman marşlara ve türkülere eşlik etti.

Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da konseri izledi.