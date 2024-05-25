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Kırklareli'nde yuvasından düşen güvercin ve yavrusu kurtarıldı

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Karakaş Mahallesi'nde bir binanın çatısına yuva yapan güvercin, ayaklarına dolanan ip nedeniyle yavrusu ile sokağa düştü. Çevre esnafı tarafından fark edilen güvercin ve yavrusu, veterinere götürülerek tedavi edildi.

Kırklareli'nde yuvasından düşen güvercin ve yavrusunu çevre esnafı kurtardı.

Karakaş Mahallesi Dere Üstü Sokak'taki bir binanın çatısına yuva yapan güvercin, ayaklarına dolanan ip nedeniyle yavrusu ile sokağa düştü.

Düşen güvercin ve yavrusunu fark eden esnaf yardıma koştu.

Ayaklarına dolanan ip makasla kesilen güvercin ve yavrusu, tedavi ve kontrol için veterinere götürüldü.

Esnaf Murat Akbaş, AA muhabirine, güvercinleri görür görmez müdahale ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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