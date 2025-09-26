Yükümlülerden Şehit Ailesine Destek

Kırklareli'nde denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan yükümlüler, şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesinin yaşadığı evi boyadı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projeleri yürütüyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yükümlüler, 2018 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesinin yaşadığı Kofçaz ilçesinin Tastepe köyündeki evin dış cephesini boyadı.

Çalışmaların ardından, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan ile Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü şehidin ailesini ziyaret etti.

Taşkoparan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Adalet sisteminin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda onarıcı ve bütünleştirici de olduğunu ifade eden Taşkoparan, "Şehitlerimizin ailelerine olan borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek, denetim altındaki yükümlülerimize toplum ile yeniden bütünleşme fırsatı sunmak bu çalışmanın temel motivasyon kaynağı oldu." dedi.