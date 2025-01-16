Kırklareli'nde Yoğun Sis Ulaşıma Engel Oluyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü. Sürücüler zor anlar yaşayarak trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ve jandarma ekipleri önlemler aldı.
Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yerini sise bıraktı.
Demirköy ilçesinde sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.