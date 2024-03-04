Kırklareli'nde Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Kırklareli'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri önlem aldı. Meteoroloji Müdürlüğü sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
İl genelinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.