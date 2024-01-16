Kırklareli'nde Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ekipler önlem alarak olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Meteoroloji Müdürlüğü sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Yer yer 50 metrenin altına düşen görüş mesafesi sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.
Ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.