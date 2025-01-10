Kırklareli'nde Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, görüş mesafesini 40 metre altına düşürdü. Sürücüler trafikte zorluk çekerken, polis ekipleri önlemler aldı. Sis gün boyu etkili olmaya devam edecek.
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel