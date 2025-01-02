Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü. Sürücüler trafikte zorluk yaşarken, polis ekipleri çeşitli önlemler aldı. Meteoroloji, sisin gün boyu etkili olacağını duyurdu.
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel