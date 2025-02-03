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Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşürdü. Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, polis ekipleri çeşitli önlemler aldı. Sis özellikle Kırklareli-Pınarhisar kara yolunda etkili oldu ve gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Sis özellikle Kırklareli- Pınarhisar kara yolunda etkisini gösteriyor. Bu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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