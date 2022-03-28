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Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun sis görüş mesafesini etkiledi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun sis görüş mesafesini etkiledi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis limanda bekleyen balıkçı tekneleri ile martılar güzel görüntüler oluşturdu.

Sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin yarın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Güncel, Haberler

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