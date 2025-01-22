Kırklareli'nde Yoğun Sis Etkili, Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Kentte yaşayanlar ve sürücüler olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Polis ekipleri, önlemler alarak güvenliği sağlamak için çeşitli noktalarda hazır durumda.
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, özellikle Edirne ve İstanbul karayolunda trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel