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Kırklareli'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen sempozyumda, yoğun bakım hemşireliğinde güncel yaklaşımlar konuşuldu. İl Sağlık Müdürü Cerit, kentteki yoğun bakım yatakları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen sempozyumda, kentte kamu ve özel sektörde 147 erişkin yoğun bakım yatağı, 41 yeni doğan yoğun bakım yatağının olduğunu söyledi.

Bir insanın hayatına dokunmanın çok önemli olduğunu ifade eden Cerit, sempozyuma İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden yaklaşık 200 hemşirenin katıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından hemşirelere "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" konusunda bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Sağlık Güncel Haberler

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