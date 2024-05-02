Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu
Yeşilay Kırklareli Şubesi tarafından düzenlenecek olan bisiklet turu, bağımlılık zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincinin artması amacıyla gerçekleştirilecek.
Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek.
Yeşilay Kırklareli Şubesinden yapılan açıklamada, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla" bisiklet turunun 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceği belirtildi.
Açıklamada, bisiklet turunun bağımlılık zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincinin artması amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.
Etkinliğin Şevket Dingiloğlu Parkı'nda saat 11.30'da düzenleneceği belirtilen açıklamada, bisiklet turuna katılanlara çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunulacağı aktarıldı.